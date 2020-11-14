"البدري" يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو

السبت، 14-11-2020
07:48 م
أحمد سالم
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو
، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد.
وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف