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حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو

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"البدري" يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة توجو

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حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة توجو
 
السبت، 14-11-2020 07:48 م أحمد سالم
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويضم التشكيل، محمد الشناوي- محمدهاني- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أحمد أبو الفتوح- محمد النني - عمروالسولية- عبدالله السعيد- محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد "زيزو"-مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء-علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي "افشه"- رمضان صبحي- أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف
 

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