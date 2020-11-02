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الاصابات تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة توجو

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رشيف
 
الإثنين، 02-11-2020 02:45 م محمد عبد الحارس

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الأهلى حسين الشحات تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بشد في العضله الخلفية، وهو ما يصعب لحاقه بمعسكر المنتخب نظرا لضيق الوقت.
وأشار محمد بركات مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع إليها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعاني من شد في السمانه ويحتاج أيضا لفترة علاج. 
ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
 

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