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الأهلي يلتقي بتروجيت مساء اليوم على ملعب التتش

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الاهلي
Native
الإثنين، 13-09-2021 02:52 م

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مبارياته الودية، أمام فريق بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، علي ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مباراة كأس السوبر المصري، لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي ، مباراةه الودية الثانية علي ملعب التتش يوم الخميس المقبل أمام فريق المقاولون العرب، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراةين الوديةين في الاطمئنان على جميع اللاعبين  استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأحد، على ملعب التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.
وشهد مران الأهلي أمس انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏
وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.



كما شارك المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني في مران الأهلي، وحرص لاعبو الفريق على الترحيب به خاصة أنه يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.
وانتظم الثنائي علي معلول وأليو ديانج في المران، بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية، وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بينما تسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.
كما انتظم أكرم توفيق لاعب الفريق في مران الأهلي أمس، ضمن مجموعة اللاعبين الدوليين، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه.


 

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