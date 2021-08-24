الأهلي يكشف سبب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة

الثلاثاء، 24-08-2021
08:22 م
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب
الحارس محمد الشناوي
، كابتن الفريق، عن مباراة الجونة
في الدوري الممتاز يأتي بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بنزلة معوية.
أضاف أن الشناوي خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره فريق الجونة
باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.