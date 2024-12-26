كتب نهايته.. الكشف عن سبب استبعاد كهربا من مباراة المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب استبعاد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى قرار إداري بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: "كولر اصطحب 21 لاعب لمباراة المصري بعد مران الفريق اليوم وتم استبعاد محمود كهربا بسبب قرار إداري".

وتابع : "قائمة الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أشرف داري- خالد عبدالفتاح- أكرمتوفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس- عمر كمال عبدالواحد- عمرو السولية- عمر الساعي- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- سمير محمد".