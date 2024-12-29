كهربا: أنا آسف

وجّه محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، رسالة لجماهير فريقه، بعد توتر علاقته معهم في الفترة الأخيرة.

وبدأت الأزمة في المباراة التي فاز بها الأهلي 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي، حين رصدت عدسات المصورين كهربا وهو يدعو زملاءه لعدم الرد على تحية الجماهير، والتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

وجاء ذلك ردا من كهربا على الهتافات التي وجهها ضده قطاع من المشجعين في المباراة التي لعبها بديلا، بعد أن أهدر ركلة ترجيح حاسمة في الخسارة الدرامية أمام باتشوكا المكسيكي، على لقب كأس التحدي 2024، ضمن منافسات كأس القارات للأندية في قطر.

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي

قال كهربا عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "الجمهور هو متعة الكرة وأهم عناصرها، وجمهور الأهلي هو أكبر داعم لي وعلاقتي به كبيرة، كما أن لهم رصيدا كبيرا".

وأوضح "تعرضت لحملات ممنهجة والسباب لي ولعائلتي بألفاظ لا يقبلها أحد على نفسه أو أهله، في رسائل تلقيتها بعدما تم تسريب رقمي من أشخاص تريد تدمير مستقبلي الكروي".

وأضاف لاعب الأهلي "لا يوجد لاعب يريد خسارة فريقه أو أن يكون سيئا".

وأتم: "جمهور الأهلي دائما هو اللاعب رقم واحد وصاحب الفضل عليّ بعد الله، ربنا يجعله دائما سندا لي وأعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

جدير بالذكر أن كهربا شارك في 8 مباريات مع الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا بمختلف البطولات.



