الأربعاء 21 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هز سلطنة عمان.. ماذا فعلت أم بطفلها انتقامًا من زوجها؟

وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجرئ مع محمد رمضان: طلبت حذفه لأنه ضد مبادئي

من هي هيا الشعيبي التي تصدرت تريند السعودية بعد بكائها من تعليقات المتابعين؟

الأهلي يحسم صفقة ضم 7 لاعبين من نادٍ واحد

يبحث عنها الجميع من سنين.. تسريب الخلطة السحرية لدجاج كنتاكي

فيديو صادم.. ممرض يهتك عرض فتاة بعد خضوعها لعملية جراحية بمستشفى شهير

بعد قرار «بوتين».. الدولار يقفز لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا

اليوم الوطني السعودي الـ92.. مراحل تطور العَلَم الوحيد الذي لا يُنكس

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop

ADS
 

الأهلي يحسم صفقة ضم 7 لاعبين من نادٍ واحد

large
الاهلي
Native
Teads
الأربعاء، 21-09-2022 12:39 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان النادي الأهلي، عن التعاقد مع سباعي فريق وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا في المفاوضات مع نظرائهم في نادي وادي دجلة لضم سباعي الفريق الدجلاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.

7 صفقات من وادي دجلة
وقال شوبير في تصريحات إذاعية "الإعلان من جانب النادي الأهلي، عن التعاقد مع 7 عناصر من فريق وادي دجلة سيكون اليوم".

ويذكر أن النادي الأهلي، قد تعاقد حتى الآن مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي والبرازيلي برونو سافيو كما عاد محمود كهربا ومحمد مغربي.

كواليس صفقات الأهلي الجديدة
كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، كواليس صفقات الأهلي الجديدة، التي يسعى المارد الأحمر لإبرامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للظهور بشكل قوي في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الأهلي يتواصل مع لاعب أفريقي محترف في أوروبا، وحاليا في طريقه للنادي الأهلي».

محترف افريقي في الأهلي
وقال شوبير أن مسؤولي الأهلي تحركوا خلال الساعات القليلة القادمة للتعاقد مع لاعب أفريقي يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية.

وأشار شوبير أن هناك حالة تكتم شديد من قبل مسؤولى القلعة الحمراء على اسم اللاعب الأفريقي الذي يرغب الأهلي فى التعاقد معه.
 

إقرأ ايضا

702

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

1888603_0

رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop

Hazem_Emam

مفاجأة.. حازم إمام وراء استبعاد محمد عواد من المنتخب لهذا السبب

أخبار متعلقة

1838382_0

4 رسائل نارية.. سواريش يخرج عن صمته لأول مرة بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

large

بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

869

بالصور.. كهربا يفاجئ الجميع بـ«لوك جديد»: «بهاء سلطان في نفسه»

محمود-الخطيب

الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

d1d3d25605

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء: يسجل أهداف من أقل فرص

100-171618-cases-mortada-mansour-mahmoud-al-khatib_700x400

مرتضى منصور: لو محمود الخطيب ضم هذا اللاعب للأهلي سأستقيل من الزمالك