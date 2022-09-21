الأهلي يحسم صفقة ضم 7 لاعبين من نادٍ واحد

الأربعاء، 21-09-2022
12:39 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
عن موعد إعلان النادي الأهلي،
عن التعاقد مع سباعي فريق وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.
وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا في المفاوضات مع
نظرائهم في نادي وادي دجلة لضم سباعي الفريق الدجلاوي خلال فترة الانتقالات
الصيفية، وهم: ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن
رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005
وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن
مواليد 2008.
7 صفقات من وادي دجلة
وقال شوبير
في تصريحات إذاعية "الإعلان من جانب
النادي الأهلي، عن التعاقد مع 7 عناصر من فريق وادي دجلة سيكون اليوم".
ويذكر أن النادي الأهلي، قد تعاقد حتى الآن مع شادي حسين
ومصطفى سعد ميسي والبرازيلي برونو سافيو كما عاد محمود كهربا ومحمد مغربي.
كواليس صفقات الأهلي
الجديدة
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، اليوم الأربعاء، كواليس صفقات
الأهلي الجديدة، التي يسعى المارد الأحمر لإبرامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية
الحالية، استعدادا للظهور بشكل قوي في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.
وقال شوبير
، في تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير
»،
الذي يقدمه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الأهلي يتواصل مع لاعب أفريقي محترف في
أوروبا، وحاليا في طريقه للنادي الأهلي».
محترف افريقي في الأهلي
وقال شوبير
أن مسؤولي الأهلي تحركوا خلال الساعات
القليلة القادمة للتعاقد مع لاعب أفريقي يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية.
وأشار شوبير
أن هناك حالة تكتم شديد من قبل مسؤولى
القلعة الحمراء على اسم اللاعب الأفريقي الذي يرغب الأهلي فى التعاقد معه.