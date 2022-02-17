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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

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الخميس، 17-02-2022 10:21 ص

تتجه أنظار جماهير الأهلي غدا الجمعة لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا
وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني
ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس
أعلن الهلال السوداني تسلمه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يفيد بحظر دخول الجماهير لمواجهة الأهلي.
ويحل الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على الهلال لملاقاته في ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم في الثالثة عصرا.
وتقام المباراة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكان الهلال قد أعلن امس الأربعاء عن حصوله على موافقة رسمية بحضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية: "تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بإلغاء دخول الجماهير لمباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم الجمعة".
وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.
بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

 

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