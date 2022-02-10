موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي على ثالث العالم

الخميس، 10-02-2022
03:28 م
يلتقى
بعد غد السبت فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني،
نظيره فريق الهلال السعودي
، في الثالثة عصرًا، للمنافسة على المركز الثالث في كأس العالم
للأندية بالإمارات.
كان
المارد الأحمر خسر أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فيما تلقى زعيم
اسيا هزيمة أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.
ورغم
الخسارة أمام بالميراس البرازيلي إلا أن الأهلي مازال يحافظ على تصدره لقائمة أكثر
الأندية العربية والأفريقية تسجيلا للأهداف بكأس العالم
للأندية خلال المشاركات السبع
للمارد الاحمر فى المونديال.
ويتصدر
النادى الأهلى قائمة الاكثر تسجيلا للأهداف فى المونديال على مستوى الأندية العربية
والإفريقية برصيد ١٣ هدفا.
ويأتي
خلف النادى الاهلي الرجاء المغربي برصيد ١٢ هدفا ثم الهلال السعودي
١٠ اهداف والترجي
التونسي ١٠ أهداف.