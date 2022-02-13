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أكرم توفيق يكشف ما دار بينه وبين محمد صلاح

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أكرم توفيق
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 09:57 ص
أكد أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تحدث معه عقب الإصابة مع الفراعنة أمام منتخب مصر ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.
وقال أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد صلاح تواصل معي وحثني على العودة إلي الملاعب سريعًا، ولكن بالتركيز خلال فترة العلاج من الإصابة، وقال لي أن الإصابة قدر ومن الممكن أن تحدث لأي لاعب فى سن صغير ولكن لابد من العلاج بشكل جيد من أجل العودة للملاعب بقوة".
وأضاف:" أنا عدت لمصر اليوم، والفترة المقبلة أسافر إلي قطر من أجل استكمال البرنامج العلاجي ثم أري رأي الطبيب من أجل العودة إلي القاهرة".
وتابع:" أتمني العودة للملاعب وأشارك مع للنادي الأهلي ومنتخب مصر ولكن الحمد لله على كل شئ، والفترة المقبلة انتظم فى برنامجي العلاجي من أجل العودة إلى الملاعب.
 

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