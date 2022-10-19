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موعد وتشكيل الأهلي والزمالك في أولى مباريات الدوري اليوم

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موعد وتشكيل الأهلي والزمالك في أولى مباريات الدوري اليوم

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الأهلي والزمالك
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الأربعاء، 19-10-2022 12:29 م

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الإسماعيلي في بداية مشواره بالموسم الجديد من دوري we المصري.

وتقام مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب برج العرب، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء.
واستقر مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الإسماعيلي، بوجود حمدي فتحي وأليو ديانج في الارتكاز، ومحمد شريف في المقدمة.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبد المنعم- علي معلول- أكرم توفيق- محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: برونو سافيو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

على الجانب الآخر، استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سموحة، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الأول بمسابقة دوري WE المصري.
ولن يُجري فيريرا تغييرات كثيرة عن مباراة فلامبو البوروندي والتي انتهت بنتيجة (5-1) في إطار إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب المحترف السنغالي إبراهيما نداي عن التشكيل حيث لم يتواجد اللاعب في قائمة الفريق، ليكون الأقرب للتواجد بدلاً منه محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث بمواجهة سموحة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المقاولون العرب".

 

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