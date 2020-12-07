الأرجنتين تكرم الأسطورة بطريقة غير متوقعة

مارادونا

أطلقت أعداد كبيرة من محبي أسطورة كرة القدم ، دييجو مارادونا ، حملة لجمع توقيعات تطالب بوضع صورة الراحل علي العملة الأرجنتينية " البيزو " .

و دعا الطلب إلي إصدار عملة من فئة العشرة آلاف بيزو تحمل صورة مارادونا ويتم تداولها محليا مع توقعات بإقبال كبير عليها علي مستوي العالم .

و لد مارادونا في 30 أكتوبر 1960 في مدينة بوينوس أيريس عاصمة الأرجنتين ، فاز بالعديد من البطولات لبلاده ، أهمها كأس العالم 1986 كما وصل إلي نهائي 1990 و توفي في 25 نوفمبر 2020 .