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الأرجنتين تكرم الأسطورة بطريقة غير متوقعة

مارادونا
مارادونا
 
الإثنين، 07-12-2020 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت أعداد كبيرة من محبي أسطورة كرة القدم ، دييجو مارادونا ، حملة لجمع توقيعات تطالب بوضع صورة الراحل علي العملة الأرجنتينية " البيزو " .
و دعا الطلب إلي إصدار عملة من فئة العشرة آلاف بيزو تحمل صورة مارادونا ويتم تداولها محليا مع توقعات بإقبال كبير عليها علي مستوي العالم .
و لد مارادونا في 30 أكتوبر 1960 في مدينة بوينوس أيريس عاصمة الأرجنتين ، فاز بالعديد من البطولات لبلاده ، أهمها كأس العالم 1986 كما وصل إلي نهائي 1990 و توفي في 25 نوفمبر 2020 .
 

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