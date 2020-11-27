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كلمة غريبة أوصي بها " مارادونا " لتكتب علي قبره

مارادونا
مارادونا
 
الجمعة، 27-11-2020 02:15 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف لقاء إعلامي سابق للراحل أسطورة كرة القدم " مارادونا" عن وصيته التي أراد فيها أن يكتب عبارة خاصة علي قبره .
و قال " مارادونا " خلال البرنامج الذي كان يقدمه النجم الأرجنتيني " لانوش ديل 10 "  ردا علي سؤال حول ماذا قد يقول لنفسه بعد مماته في المقبرة :" شكرا لأنك لعبت كرة القدم لأنها الرياضة التي أعطتني معظم السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي .. شكرا للكرة .. نعم أود أن أضع هذه العبارة علي القبر ..شكرا للكرة "، حسبما نشرت" الشرق الأوسط " .
و أضاف في حديثه :" التقدم في السن مع أحفادي سيعني موتا سليما ".
جدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم " مارادونا " توفي الأربعاء الماصي عن عمر يناهز 60 عام في منزله في تيجري شمال يوينس إيرس بالأرجنتين بعد إصابته بأزمة قلبية .

 

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