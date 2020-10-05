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اكتشاف إصابات كورونا بالجملة في الدوري الإنجليزي

فيروس كورونا
كورونا
 
الإثنين، 05-10-2020 09:11 م أحمد سالم
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن نتائج فحوصات كورونا الدورية التي تجريها على لاعبي البريميرليج كل جولة.

وأوضحت رابطة البريميرليج، في بيان رسمي، إنه تم خضوع 1587 فردًا لفحص كورونا خلال الفترة بين الاثنين 28 سبتمبر والأحد 4 أكتوبر.

وأشارت إلى إنه تم ثبوت إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا، دون تحديد هويتهم أو بيان ما إذا كانوا لاعبين أم أشخاص إداريين، أم الاثنين معًا.

وأكدت أن الأشخاص المصابين سيتواجدون في العزل الصحي لمدة 10 أيام، حسب البروتوكول المُتبع.

وكان ليفربول قد أعلن يوم الجمعة الماضي إصابة النجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا، بعد أيام من إصابة زميله تياجو ألكانتارا.
 

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