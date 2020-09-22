تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا

الثلاثاء، 22-09-2020
07:49 م
أحمد سالم
أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك
بقيادة طارق يحيي، تشكيل
الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل
كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.
خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد.