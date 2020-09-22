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تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا

الزمالك
الزمالك
الثلاثاء، 22-09-2020 07:49 م أحمد سالم
أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي، تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد.

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