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اسم النادي مكتوب خطأ.. خطأ فادح في تيشيرت الأهلي الجديد

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تيشيرت الاهلي
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الخميس، 06-10-2022 09:05 ص

أعلن النادي الأهلي ، في فيديو ترويجي عن القميص الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم القادم، وسط حالة من الإعجاب بالتصميم الجديد، حيث غير النادي الشعار المطبوع على القميص، دون أن يلحظ أحد الخطأ اللغوي الفادح عليه، فما هو؟
خطأ لغوي فادح على تيشرت الأهلي الجديد
أثار تيشيرت النادي الأهلى الجديد إعجاب الجميع ببساطته، على الرغم من التساؤلات التي دارت حول سبب حذف شعار نادي القرن منه ، إلا أن الجميع لم يلحظ الخطأ اللغوي في كلمة الأهلي الموجودة على التيشيرت.


تم طباعة الهمزة في كلمة الأهلي على حرف اللام وليس على حرف الألف، وهذا خطأ لغوي فادح لم يلحظه أحد.


الإعلان عن القميص الجديد
أعلنت شركة أديداس للملابس الرياضية، راعي قميص النادي الأهلي الجديد، في فيديو ترويجي لها عن موعد الإعلان عن التصميم الجديد لتيشيرت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

نشرت الصفحة الرسمية لأديداس على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو ترويجيا لقميص الأهلي وتظهر فيه أليسيا ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال السابق بالأهلي.
 

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