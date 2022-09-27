أحمد حسن: رمضان صبحي يرفض عرضًا ضخمًا من الزمالك للعودة للأهلي

رمضان صبحي

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كشفت مصادر مقربة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز عن رغبته في العودة للأهلي مره أخرى.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قال إن اللاعب رفض عرضا ضخما من الزمالك بسبب رغبته في العودة للأهلي".



وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والتي تسببت في خروجه من معسكر المنتخب الحالي استعدادا للقاء ليبيريا الودي.



وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من إجهاد والتهابات في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني للفراعنة إراحته.



وشدد المصدر على أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات بعد أسبوع تقريبا بصورة طبيعية.



ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيليكت سبورت بطل تشاد مساء أمس الأحد.