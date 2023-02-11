الخطيب يوجه طلبًا خاصًا إلى كهربا قبل لقاء فلامنجو البرازيلي

السبت، 11-02-2023
09:53 ص
حرص محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع لاعبي
الفريق خلال الساعات الماضية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي
المقرر لها مساء في مباراة
تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب خسارته 1 / 4 أمام ريال مدريد الإسباني،
في الدور قبل النهائي للمسابقة الأربعاء.
والتقي الخطيب مع محمود كهربا وداعبه قبل أن يطلب منه التركيز
في الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى وترك كل شئ لمحاميه لإدارة الملف.
ويطمح الأهلي لمصالحة جماهيره، التي كانت تحلم بمواصلة مغامرته
في المونديال الذي يشارك فيه للمرة الثامنة في تاريخه، من خلال الحصول على الميدالية
البرونزية في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.
ويرغب نادي القرن في أفريقيا في تعزيز رقمه القياسي كأكثر
الفرق العربية حصدا للميداليات في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت نسختها
الأولى عام 2000 في البرازيل، وذلك بعدما سبق أن حصل على المركز الثالث في نسخ
2006 و2020 و2021.