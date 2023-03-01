اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يهاجم مسؤول في الأهلي: المفروض إنك راجل





فتح عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على مسئول بارز في الأهلي، رفض الكشف عن اسمه.

وكانت بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت تصريحات لعماد متعب، يُهاجم بها جناح الأهلي التونسي على معلول، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً.

وقال متعب في تصريحات هاتفية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “أنا عارف مين اللي بيعمل كدا، والناس المُحيطة بالنادي الأهلي عارف مين هو الشخص دا”.

وتابع: “أنا بقوله انت المفروض مكتوب في بطاقتك إنك راجل، الراجل لما يحب يهاجم حد يهاجمه بلسانه، ميروحش يحط اسم لعيب يهاجم الناس به عشان يعمل مشكلة ما بين اللاعب وزميله وجمهور الأهلي ومجلس الإدارة”.

وأكمل: “الطريقة دي اتعملت معايا مرة قبل كدة، ودي تاني مرة، وفيه اجتماع عاجل مع كابتن محمود الخطيب؛ لأن هذا الشخص أسلوبه بقى صعب جدًا وأنه إزاي عايز يوقع اللاعبين الكبار مع زمايلهم ومجلس الإدارة وجمهور الأهلي”.

واختتم: “أنا راجل عيشت عمري كله داخل النادي الأهلي وعمري ما هغلط ولا غلطت لا في النادي الأهلي أو مجلس إدارته أو الجمهور، أنا بتكلم فقط في شق فني لأني دي طبيعة شغلي كمحلل، ولم أتطرق لاسم علي معلول نهائيًا”.