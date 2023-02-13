خالد الغندور: الأهلي دبّر لهروب كهربا





تحدث الإعلامي الرياضي، خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن جميع الشواهد تؤكد تدبير الأهلي لهروب محمود كهربا من نادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: “اللاعب تواجد في أفيش البرتغالي الذي أغلق أبوابه بعد ذلك بالإضافة إلى أنه كان يوجد في عقده فسخ عقده بتلقاء نفسه، وهذا دليل أن العملية كانت مدبرة ولكن في النهاية لا أملك دليل”.

وأضاف خالد الغندور: “أتمنى أن يعود كهربا للعب مرة أخرى وأتمنى أن يشارك بشكل أساسي، ولكن في النهاية يجب عليه دفع غرامته”.