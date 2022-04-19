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رونالدو يعلن وفاة ابنه ويبكي: لقد دُمّرنا

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كريستيانو رونالدو
Native
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الثلاثاء، 19-04-2022 01:28 م

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.
وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".
أضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".
كان كريستيانو ، قد وصل للهاتريك رقم 60 في مسيرته بعد الفوز على  فريق نوريتش سيتي 3-2، حيث نشر عبر إنستغرام، صورته وعلق عليها، "سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أضاف: "كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، و"الهاتريك" رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث.. أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع. نحن لا نستسلم، نحن نقاتل حتى النهاية".
وكشفت صحيفة «ذا صن»، أن رونالدو، سيحصل على 850 ألف جنيه إسترليني، كمكافأة بعد «الهاتريك»، كما سيحصل على 100 ألف جنيه إسترليني إضافية، مقابل كل هدف يسجله من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضحت الصحيفة، أن عقد رونالدو، يشتمل على مكافأة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني، مقابل بلوغه 20 هدفاً، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه إسترليني مقابل تسجيل «هاتريك»، وهو ما حققه بالثلاثية المسجلة في شباك نورويتش.
 

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