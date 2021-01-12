إنجاز جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

الثلاثاء، 12-01-2021
06:42 م
أحمد سالم
نشرت شبكة Who scored المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، التشكيل المثالي للدور الأول لبطولة الدوري الإنجليزي
الممتاز لكرة القدم.
وتواجد محمد صلاح
جناح نادي ليفربول
في التشكيل المثالي، بعد تصدره جدول ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 13 هدفًا، وقيادة فريقه لتصدر المسابقة.
وجاء التشكيل المثالي كالآتي:
في حراسة المرمى:كارل دارلو
خط الدفاع: ماتي كاش - كيرت زوما - جانيك فيسترجارد - جواو كانسيلو
خط الوسط: محمد صلاح
- برونو فيرنانديز - جاك جيراليش - سون هيونج مين
خط الهجوم:هاري كين - دومينيك كالفرت لوين
وحصل محمد صلاح
على تقييم 7.42، فيما كان جاك جيراليش لاعب أستون فيلا صاحب أكبر تقييم بحصوله على تقييم 7.92