سيد عبدالحفيظ يحرج مهيب عبدالهادي على الهواء.. والصدمة تظهر على الأخير (فيديو)

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير كرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الكشف عن أسباب غيابه عن احتفالية النادي الأهلي، موضحا: "سبب عدم ذهابي لاحتفالية النادي حاجة من الحاجات التي أحتفظ بها لنفسي ولا يمكن الإفصاح عنها".وقال عبد الحفيظ خلال لقائه ببرنامج "اللعيب"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "هناك أشياء من ثوابت النادي الأهلي، وهي اختلافك في المواقف يكون أخوي ولا يجوز الإفصاح عنه لأي شخص، ومع العلم شاركت في حفلة أخرى للنادي الأهلي وأنا توجهت للكابتن محمود الخطيب وصافحته".وأضاف: “لو علمت بتواجد الكابتن محمود الخطيب في أي مكان وأنا متواجد فيه "هروح أسلم عليه"، وأتمنى له الشفاء العاجل من وعكته الصحية، والخطيب سيظل هو رئيس النادي الأهلي".ومازح سيد عبد الحفيظ الإعلامي مهيب عبد الهادي، قائلا: “ وأنا في غرفة الملابس شاهدت فرشاة لتسريح الشعر، عايز أعرف الفرشة دة بتعمل عندك إيه؟”، وبدى على “مهيب”، الاستغراب من السؤال، مؤكدا: “مش بتاعتي، ماشي يا عم على الشعر السايح بتاعك وعن شعري أنا راح، هو أنت جاي إنهاردة ترقصني”.احتفالية النادي الأهليحرص النادي الأهلي على تكريم فرق رجال وسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بعد إنجازات الموسم الماضي على هامش احتفالية النادي الأهلي التي انطلقت داخل ملعب التتش بالجزيرة.انطلقت احتفالية تكريم الفرق الرياضية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعد النجاحات التي شهدتها ألعاب الصالات بالنادي وأيضا الإنجازات التي حققتها ألعاب النشاط الرياضي داخل القلعة الحمراء خلال الموسم المنقضي.وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة توافد كبير لنجوم وقدامي النادي الأهلي الذين قام بتلبية دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية داخل ملعب التتش بالجزيرة.