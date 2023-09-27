الخميس 28 سبتمبر 2023
توقيت مصر 00:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن رسميًا بعد وصوله في السوق السوداء لهذا الرقم

صدمة.. لقاء سويدان تصفع ميدو عادل على المسرح وتتوجه للنيابة

شاهد.. مشاداة بين نيشان وياسمين عز خلال منتدى الإعلام في دبي :"حقارة"

الأقمار الصناعية تلتقط صورًا مقلقة لسد النهضة وخبير يكشف عن لغز مُحير

"عايزين يجوزوني بالعافية".. مفاجآت في اعترافات طبيب الإسكندرية قاتل والديه

سيد عبدالحفيظ يحرج مهيب عبدالهادي على الهواء.. والصدمة تظهر على الأخير (فيديو)

فيديو صادم.. فتاة سعودية تعتدي على شاب بشكل مبرح حتى أفقدته الوعي

خلعت ملابسها.. سيدة تتهم شابًا بالتحرش بها في محل خضار وكاميرا المراقبة تفجر مفاجأة

العالم الهولندي فرانك يثير الجدل مجددا بخريطة وخط أحمر غامض

حفل زفاف بالعراق يتحول على فاجعة.. مصرع 100 وإصابة 150 وتفحم جثمان العروس (فيديو)

سيد عبدالحفيظ يحرج مهيب عبدالهادي على الهواء.. والصدمة تظهر على الأخير (فيديو)

IMG-20230927-WA0003
سيد عبدالحفيظ
الأربعاء، 27-09-2023 12:43 م

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير كرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الكشف عن أسباب غيابه عن احتفالية النادي الأهلي، موضحا: "سبب عدم ذهابي لاحتفالية النادي حاجة من الحاجات التي أحتفظ بها لنفسي ولا يمكن الإفصاح عنها".
وقال عبد الحفيظ خلال لقائه ببرنامج "اللعيب"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "هناك أشياء من ثوابت النادي الأهلي، وهي اختلافك في المواقف يكون أخوي ولا يجوز الإفصاح عنه لأي شخص، ومع العلم شاركت في حفلة أخرى للنادي الأهلي وأنا توجهت للكابتن محمود الخطيب وصافحته".
 وأضاف: “لو علمت بتواجد الكابتن محمود الخطيب في أي مكان وأنا متواجد فيه "هروح أسلم عليه"، وأتمنى له الشفاء العاجل من وعكته الصحية، والخطيب سيظل هو رئيس النادي الأهلي".
ومازح سيد عبد الحفيظ الإعلامي مهيب عبد الهادي، قائلا: “ وأنا في غرفة الملابس شاهدت فرشاة  لتسريح الشعر، عايز أعرف الفرشة دة بتعمل عندك إيه؟”، وبدى على “مهيب”، الاستغراب من السؤال، مؤكدا: “مش بتاعتي، ماشي يا عم على الشعر السايح بتاعك وعن شعري أنا راح، هو أنت جاي إنهاردة ترقصني”.
احتفالية النادي الأهلي
حرص النادي الأهلي على تكريم فرق رجال وسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بعد إنجازات الموسم الماضي على هامش احتفالية النادي الأهلي التي انطلقت  داخل ملعب التتش بالجزيرة.
انطلقت احتفالية تكريم الفرق الرياضية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعد النجاحات التي شهدتها ألعاب الصالات بالنادي وأيضا الإنجازات التي حققتها ألعاب النشاط الرياضي داخل القلعة الحمراء خلال الموسم المنقضي.
وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة توافد كبير لنجوم وقدامي النادي الأهلي الذين قام بتلبية دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية داخل ملعب التتش بالجزيرة.

إقرأ ايضا

IMG-20230927-WA0010

مفاجأة في تقرير أمين عمر عن مباراة الزمالك والمقالون

images (3)

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يتحدث عن ترشحه لرئاسة الأهلي

e7f9078a5e

سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

أخبار متعلقة

images (3)

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يتحدث عن ترشحه لرئاسة الأهلي

images (1)

رسالة تحذيرية مفاجئة من كولر لـ إمام عاشور

Capture

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يفجر مفاجأة: الفار ورطني

18-11

رسميًا.. عقوبات قاسية ضد الأهلي والزمالك

images (1)

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

images (3)

بعد الصفقة.. فرج عامر: "مقدرش أقول للخطيب لأ"