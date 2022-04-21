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إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيفا يستبعد 4 أعضاء من القرار

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صلاح
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الخميس، 21-04-2022 11:23 ص
أكد مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي في إطار منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وحسب- صدى البلد- فإن "لجنة الانضباط بالفيفا استبعدت ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وواصف جليل، نائب رئيس الاتحاد التونسي، لأن المتقدم بالاحتجاج طرف عربي".
وأضاف المصدر، أنه تم أيضا استبعاد التوجولي كوسي أكبوفي وسليمان فافاني من ليسوتو، لضمان مزيدا من الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرار، لأن الأزمة منتخبان من أفريقيا.
وتشكل لجنة الانضباط بالفيفا عامة من:
الكولومبي جورج بلاسيو (رئيس اللجنة).
الغاني أنين يبو (نائب الرئيس).
الأعضاء:

ياسر المسحل (رئيس الاتحاد السعودي).

واصف جليل (نائب رئيس الاتحاد التونسي).

أرنود ديومون (نائب رئيس الاتحاد الفرنسي).

التوجولي كوسي أكبوفي

البرازيلي شارليت مينديز

الفنزويلي كارلوس تيران

الأيسلندي جودين بيرجسون

الهندوراسي إرنيستو ميجيا

السنغافوري كيا تونج

الإكوادوري ليوناردو ستاج

المكسيكي باولو لوبيز

البريطاني بولي هاندفورد

الفيتنامي زي ماي ديونج نجوين

الأسترالي توماس هولير

سليمان فافاني (ليسوتو)

مارك وود (جزيرة برمودا)

لورد فيالا (مملكة تونجا)
 

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