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إصابة «رونالدو» تبعده عن مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا

كريستيانو-رونالدو-scaled
رونالدو
 
الخميس، 03-09-2020 03:38 م محمد فضل- متابعات


واجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شبح الغياب عن منتخب بلاده أمام كرواتيا في المبارة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مباراة  منتخب البرتغال أمام كرواتيا، بسبب الإصابة.
وأضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو يعاني كدمة في إصبع قدمه اليمنى.
وتنطلق اليوم، الخميس، النسخة الجديدة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام العديد من المباريات، أبرزهم موقعة ألمانيا وإسبانيا.
يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

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