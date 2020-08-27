بتسعة لاعبين.. المقاولون العرب يحقق مفاجأة ويفوز على الزمالك بثنائية

الخميس، 27-08-2020
11:32 م
المصريون ـ متابعات
حقق المقاولون
العرب فوزا مثيرا على ضيفه الزمالك
بهدفين لهدف، الخميس، ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري
المصري الممتاز.
تقدم المقاولون
أولا بهدف أحرزه الكولومبي لويس إدواردو هينستروزا، الذي خادع الحارس المتقدم محمد أبوجبل وسدد كرة أرضية هزت الشباك في الدقيقة 13.
وشهدت الدقيقة 36 طرد فادي نجاح مدافع المقاولون
، بعدما عرقل أشرف بن شرقي من الزمالك
وهو في موقف انفراد.
ونجح المهاجم المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التعادل للزمالك عند الدقيقة 73، من تسديدة صاروخية فشل حارس المقاولون
محمود أبو السعود في التصدي لها.
وبينما كانت المباراة
تقترب من نهايتها، خطف اللاعب محمد عصام هدف الفوز الثاني للمقاولون، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.
ومع حلول الدقيقة السابعة من الوقت البديل، تعرض صاحب هدف الفوز محمد عصام لبطاقة حمراء ثانية من نصيب فريق أصحاب الأرض، خرج على إثرها من الملعب.
وعزز المقاولون
العرب بهذا، مركزه الرابع على سلم الترتيب، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 40، متخلفا بفارق نقطتين عن الزمالك
الذي بقي ثالثا برصيد 42 نقطة.
وفي نتائج أخرى، تغلب الإسماعيلي على مضيفه طنطا بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها سقط مصر المقاصة على ميدانه أمام وادي دجلة، في حين حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الاتحاد السكندري مع حرس الحدود. -