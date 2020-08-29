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الأهلي يعزز صدارته للدوري بفوز على المصري البورسعيدي

الأهلي
الأهلي
 
السبت، 29-08-2020 11:06 م المصريون ـ متابعات
انتصر الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، السبت، في مباراة لحساب الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، استطاع المهاجم السنغالي اليو بادجي هز شباك النادي البورسعيدي بهدف أول سجله مع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

ومنح اللاعب حمدي فتحي ناديه الأهلي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 56، بعد أن تابع تمريرة رأسية من المتألق بادجي داخل مرمى أصحاب الأرض.
وبهذا الفوز، عزز الأهلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي نتائج أخرى، تغلب بيراميدز خارج قواعده على أسوان بهدفين لهدف، في حين سقط الإنتاج الحربي على ميدانه أمام طلائع الجيش بهدف وحيد. -

 

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