إجماع في الأهلي على تجميد مهاجم الفريق لنهاية الموسم لهذا السبب





أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني استقرت على تجميد البرازيلي برونو سافيو جناح الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم بسبب أزمة مستحقاته المالية التي طلب الحصول عليها بالدولار وتسببه في فشل صفقة البرازيلي سوزا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "سافيو طلب من مدرب الأهلي السويسري كولر في جلسة ودية خلال الساعات الماضية حسم مصير مشاركته مع الأحمر في الفترة المقبلة بعد استبعاده في كأس العالم للأندية ثم مواجهات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الاتجاه الأقرب في النادي الأهلي تجميد برونو سافيو وفي حالة مشاركته في أي مباراة قادمة سيكون من أجل تسويقه وبيعه في نهاية الموسم الجاري".