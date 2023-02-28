الثلاثاء 28 فبراير 2023
توقيت مصر 11:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجماع في الأهلي على تجميد مهاجم الفريق لنهاية الموسم لهذا السبب

أول تعليق من خطيب سارة محمد على تخليه عنها بعد إصابتها بالعمى

"ابن الزمن الجميل".. وفاة الفنان سيد العربي بعد صراع مع المرض

أقوى من زلزال تركيا.. العالم الهولندي يتوقع زلزال كبير جدًا بعد أيام في هذه المدن

بعد يومين من الانخفاض.. قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن

تخلت عن الحجاب.. حلا شيحة تفاجئ الجميع بالظهور بملابس جريئة

تفاصيل وفاة عريس "عين شمس" بسبب "حقنة هتلر"

كاتب سعودي: المسجد الأقصى في مكة وليس فلسطين وهذا هو الدليل

عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

بعد حبسه.. حكم قضائي جديد لصالح مرتضى منصور بالحبس والغرامة

ADS
 

إجماع في الأهلي على تجميد مهاجم الفريق لنهاية الموسم لهذا السبب

20221208010929929
برونو سافيو
Native
Teads
الثلاثاء، 28-02-2023 11:45 ص

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني استقرت على تجميد البرازيلي برونو سافيو جناح الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم بسبب أزمة مستحقاته المالية التي طلب الحصول عليها بالدولار وتسببه في فشل صفقة البرازيلي سوزا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "سافيو طلب من مدرب الأهلي السويسري كولر في جلسة ودية خلال الساعات الماضية حسم مصير مشاركته مع الأحمر في الفترة المقبلة بعد استبعاده في كأس العالم للأندية ثم مواجهات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الاتجاه الأقرب في النادي الأهلي تجميد برونو سافيو وفي حالة مشاركته في أي مباراة قادمة سيكون من أجل تسويقه وبيعه في نهاية الموسم الجاري".

 

إقرأ ايضا

201440_0

مفاجأة حول مصير أمير مرتضى منصور في الزمالك

19_2023-638111458257727904-772

قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة

20220728010927927

وزارة الشباب والرياضة: مرتضى منصور لن يعود لرئاسة الزمالك

أخبار متعلقة

5173f504-2c48-4755-9665-2bf5668a7075

استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

2023_2_5_2_34_23_462

كولر يقرر استبعاد مهاجم الأهلي لنهاية الموسم

19_2022-638058514180994935-99

طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

105

استبعاد الشناوي وأفشة.. قرار مفاجئ من كولر بعد الهزيمة من الهلال

316

كولر يوجه رسالة لـ محمد شريف.. والزمالك يتفاوض مع نجم الأهلي

Capture

محمد شريف يعتذر وتعليق ناري من "شوبير"