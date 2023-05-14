وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي السعودي، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لجماهير ومجلس إدارة ناديه، في أعقاب العودة إلى دوري "روشن" للمحترفين.



وتولى بيتسو مهمة تدريب نادي الأهلي في سبتمبر الماضي، في محاولة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح ودرب الانتصارات، للعودة إلى دوري الأضواء، بعد بداية ضعيفة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "يلو" خلال الموسم الحالي.

ونجح موسيماني في المهمة باقتدار، وأعاد نادي الأهلي "الراقي" إلى مصاف الأندية الكبار في دوري "روشن" المحترفين، لكن الأنباء الواردة من جدة وجنوب إفريقيا تشير لاقترابه من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

ونشر موسيماني رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها: "أنجزت المهمة بنجاح، واستيقظ العملاق النائم خلال 8 أشهر، في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف".

وأضاف "باللغة العربية يقولون (خالصة)، بمعنى أنجزت المهمة، شكرا جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة"، وهي الرسالة التي فسرها عدد من متابعيه برحيله عن الفريق.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام، من تعرض بيتسو موسيماني لموقف محرج، بسبب اختراق حسابه في "تويتر".

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيام موسيماني بالإعجاب بفيديو إباحي من خلال حسابه على المنصة، الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة بين الجميع.

ولكن موسيماني أعلن عبر حسابه، عن استعادة السيطرة على حسابه الخاص، بعد أن تعرض للاختراق من جانب مجموعة لم يعلن عن هويتها.

واكتفى بالتعليق: "تم اختراق حسابي من جانب أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى، وأشكر لمن تمكن من المساعدة واستعادة حسابي الحمد لله".

وخاض بيتسو العديد من التجارب الاحترافية الناجحة، أبرزها مع الأهلي المصري الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين في بطولة كأس العالم للأندية عامي (2020 و2021).

وكانت تقارير محلية في جنوب إفريقيا أشارت يوم أمس الجمعة، إلى أن ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي، مرشح وبقوة لتولي القيادة الفنية لفريق أهلي جدة خلفا لبيتسو خلال الموسم المقبل.



