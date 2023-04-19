



بطريقة غير متوقعة، رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على جمهور الهلال بشكل غير أخلاقي، عقب انتهاء مباراة ديربي الرياض، بسبب هتاف "ميسي".

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأثناء خروج رونالدو من ملعب المباراة، قامت جماهير نادي الهلال بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب اللقاء.

وقام رونالدو بالرد على جماهير الهلال بطريقة غير أخلاقية، حيث أمسك بيده عضوه الذكري، وقامت الجماهير المتواجدة بالتقاطها، وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم يقدم رونالدو المستوى المنتظر منه في مباراة ديربي الرياض، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف، في اللقاء الذي خسره العالمي بهدفين دون رد على يد غريمه الزعيم.

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