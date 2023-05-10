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فيديو صادم.. رونالدو ينفعل على لاعب الفريق المنافس بزعم ادعائه الإصابة

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رونالدو
الأربعاء، 10-05-2023 11:37 ص

أظهر مقطع فيديو لحظة انفعال لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو على أحد لاعبي فريق الخليج.

 

وأبان الفيديو لاعب نادي الخليج وهو يعاني من الإصابة، وتدخلت عربة نقل المصابين إلى أرض الملعب، وبعد أن تبين أن اللاعب لا يشكو من إصابة خطيرة طالب رونالدو بخروج العربة على الفور تجنبا لإهدار الوقت، ثم انفعل غاضبا وحمل اللاعب بيده وأجلسه على مقاعد العربة بالقوة.

 

وأثارت اللقطة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، غضب البعض الذين ذهبوا لانتقاد سلوك النجم البرتغالي ووصفوه بالتصرف المتعجرف.
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