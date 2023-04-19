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تعليق صادم من نادي النصر على حركة رونالدو الإباحية

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رونالدو
Native
Teads
الأربعاء، 19-04-2023 12:06 م

 

حرصت إدارة نادي النصر السعودي على الرد سريعا بشأن الاتهامات التي وجهت للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، بتوجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال.

 

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

 

ودافع مجلس إدارة النادي السعودي عن نجم الفريق: "رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا".

 

وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قمت بالهتاف بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، وذلك أثناء خروجه من أرضية ملعب "الملك فهد الدولي"، الأمر الذي أثار موجة غضب وطالبوا النادي السعودي بمعاقبة اللاعب.

 

ونقل الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن مصادر بمجلس إدارة نادي النصر، عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى رونالدو، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، مع الإعلامي وليد الفراج.

 

وقال العنزي في تصريحاته: "عندي معلومة من إدارة نادي النصر بأن رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا، حيث ظل يعاني منها، حتى إطلاق صافرة النهاية، ومتأكد تماما من هذه المعلومة".

 

وأضاف: "لو رأينا الفيديو المتداول فإن وجهه خلال خروجه كان على الأرض، حتى لم ينظر للمدرجات. رونالدو لاعب كبير، وهذا ليس رأيي ولكن معلومة أن اللاعب يعاني من إصابة، أما تفسيرات الجمهور فهو على راحته".

 

ولم يقدم رونالدو المستوى المأمول منه في مباراة ديربي الرياض، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

 

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة، بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع.

 

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