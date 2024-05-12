خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا زملكاوية





قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق، إن أحمد حسن واحد من أساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة أساطير في الكرة المصرية فهو واحد منهم .

وأضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه بدون أن يكون مغرض ، معلقا أنه سيتعاطف مع أصحابه وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري .

وواصل تصريحاته أنه كان يشجع الأهلي مثل أبوه وهو صغير وحضر مباريات الأهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو ، مضيفا أن بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم وأصبحوا أهلاوية .

وكشف أن أمام عاشور يلعب في الأهلي وكل انتمائه الآن للأهلي ، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وإمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك لكن الآن الكل يشيد به لأنه في الأهلي.. إمام عاشور في الزمالك أفضل من الأهلي حتي الآن .