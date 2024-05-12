خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا زملكاوية

قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق، إن أحمد
حسن واحد من أساطير الكرة المصرية وإذا كان هناك خمسة أساطير في الكرة المصرية فهو
واحد منهم .
وأضاف خالد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج
الكابتن عبر قناة dmc أنه
ليس مثير للجدل ولكنه يقول آرائه بدون أن يكون مغرض ، معلقا أنه سيتعاطف مع أصحابه
وأخواته الأهلاوية ويتمني أن يكون السوبر الافريقي مصري .
وواصل تصريحاته أنه كان يشجع الأهلي مثل أبوه
وهو صغير وحضر مباريات الأهلي في الملعب مثل نهائي افريقيا أمام كوتوكو ، مضيفا أن
بركات كان زملكاوي ومحمد شريف وياسر ابراهيم وأصبحوا أهلاوية .
وكشف أن أمام عاشور يلعب في الأهلي وكل انتمائه
الآن للأهلي ، مؤكدا أن الأهلي قوة إعلامية وإمام عاشور أحرز أهداف قوية مع الزمالك
لكن الآن الكل يشيد به لأنه في الأهلي.. إمام عاشور في الزمالك أفضل من الأهلي حتي
الآن .