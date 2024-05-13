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إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة بسبب الزمالك

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الإثنين، 13-05-2024 12:34 م

كشف الإعلامى محمد الليثى سر انتفاضة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية ضد التحكيم، وأرسل مسئولو القلعة الحمراء خطابا رسميا لاتحاد الكرة أمس، الأحد،  اعترضوا فيه على مستوى التحكيم وأكد الأهلي أنه سيطلب حكاما أجانب لبعض مبارياته المقبلة ببطولة الدوري.

وأوضح الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم قائلا "انتفاضة النادي ضد التحكيم وإرسال خطاب رسمي بخصوص هذا الأمر يعود إلى الانحياز الواضح من جانب الحكام للزمالك وبيراميدز خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل مسئولي النادي يشعرون بأن بطولة الدوري يتم توجيهها بعيدا عن الأهلي، وهناك بعض الكرات التي تم احتسابها للزمالك وبيراميدز ولم يتم احتسابها للأهلي رغم أنها متشابهة تماماً، الأمر الذي جعل مسئولي النادي يقررون إرسال خطاب رسمي للاعتراض على هذه الأخطاء التحكيمية التي يراها الأهلي مُتعمّدة لتوجه مسار الدوري بعيداً عن القلعة الحمراء".

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