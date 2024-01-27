هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.

وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، على صفحتى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال الرئيس السيسي في منشوره: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024، مشيداً بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة. كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".

و تُوج منتخب مصر لكرة اليد مساء السبت، بلقب بطولة أمم أفريقيا 2024 للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21، ويتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 بشكل رسمي.

وانطلقت بطولة أمم أفريقيا 2024 لكرة اليد في نسختها رقم 26 يوم 17 يناير، واختتمت اليوم السبت، الموافق 27 من الشهر الحالي، على الأراضي المصرية.

والتقى المنتخبان اليوم على الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي أمم أفريقيا 2024 لكرة اليد.

ملخص مباراة منتخب مصر لكرة اليد والجزائر اليوم

وحسم رجال منتخب اليد المصري الشوط الأول بفارق 7 نقاط، بعدما دخلوا المباراة بقوة ليأتي النصف الأول بنتيجة 17-10.

وسع الفراعنة الفارق في الشوط الثاني لـ8 نقاط، بعد أداء رائع وقوي من نجوم المنتخب المصري، لتنتهي المباراة بنتيجة 29-21.

ليُحرز المنتخب الوطني لقب بطولة أمم أفريقيا 2024 لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه ويُقلص الفارق لبطولة واحدة مع منتخب تونس صاحب الـ10 ألقاب، بينما يبقى المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب.

وبتلك النتيجة ضمن منتخب مصر تأهله للمحفل الأولمبي المقبل، في مدينة باريس الفرنسية في يوليو 2024.

وتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم لكرة اليد 2025، على الأراضي الكرواتية، وهم: (مصر- الجزائر- تونس- الرأس الأخضر- غينيا).

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي البطولة السابقة على الرأس الأخضر بنتيجة (37-25).