الثلاثاء 16 يناير 2024
توقيت مصر 18:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا بشكل مفاجئ في السوق السوداء

تركيا تطرد لاعب إسرائيلي بعد ما فعله خلال مباراة كرة قدم

"منع ارتداء ثياب النوم".. السعودية تعلن ضوابط الزي الشرعي للنساء في المملكة

استنجدت بأخيها من زوجها فوقعت الكارثة

بعد صدمة موزمبيق.. 4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

فنان شهير يبكي بعد انفصال زوجته بسبب ابنته ويعلق على مشاهدها الجريئة

طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

شاهد.. بيومي فؤاد ونجله على جهاز التنفس في المستشفى

صور حميمية لـ حسين فهمي وفتاة عشرينية تثير ضجة

بعد صدمة موزمبيق.. 4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

djhfak
فيتوريا
الثلاثاء، 16-01-2024 11:32 ص

استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على إجراء تغييرات في تشكيلة منتخب مصر قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2024.

 

يأتي هذا بعد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، ويسعى المنتخب لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

 

تغيرات على تشكيل منتخب مصر

وفقًا لمصادر داخل منتخب مصر، يعتزم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إحداث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، حيث يفكر في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدلاً من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدلاً من محمد هاني.

 

وفقًا للمصدر، يُرجح أن يكون عمر مرموش خيارًا محتملاً في مركز الجناح الأيسر، خلفًا لمحمود تريزيجيه، مع احتمالية أن يحل مروان عطية محل محمد النني في وسط الملعبو يُشير ذلك إلى أنه سيتم تحديد القرار النهائي خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر مع غانا في بطولة أمم أفريقيا 2023.

 

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

 

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن:

 

الرأس الأخضر - 3 نقاط.

منتخب مصر - نقطة واحدة.

منتخب موزمبيق - نقطة واحدة.

منتخب غانا - 0 نقاط

إقرأ ايضا

65a59ffc4236047d4605d61b

تركيا تطرد لاعب إسرائيلي بعد ما فعله خلال مباراة كرة قدم

download

طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

2022_6_10_15_7_35_563

إبرهيم سعيد: أكبر خطأ لـ فيتوريا إنه شارك هذا اللاعب

أخبار متعلقة

IMG-20240114-WA0023

بشرى من وزير الرياضة.. مواعيد مباريات منتخب مصر التي تنطلق اليوم

IMG-20240111-WA0017

شوبير يكشف مفاجأة لأول مرة عن محمود الخطيب

IMG-20240109-WA0009

رسالة مفاجئة من كهربا عبر "فيسبوك" تثير الجدل

2284098_0

إمام عاشور يفاجئ لاعب الزمالك برسالة غير متوقعة

IMG-20231231-WA0015

سيد معوض: محمد بركات مبقاش موجود في حياتي

خالد-الغندور

خالد الغندور عن استبعاد نجم الأهلي من المنتخب: كارثة