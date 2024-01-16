بعد صدمة موزمبيق.. 4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على إجراء تغييرات في تشكيلة منتخب مصر قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2024.

يأتي هذا بعد تعادل منتخب مصر في الجولة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، ويسعى المنتخب لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

تغيرات على تشكيل منتخب مصر

وفقًا لمصادر داخل منتخب مصر، يعتزم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إحداث تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، حيث يفكر في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدلاً من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدلاً من محمد هاني.

وفقًا للمصدر، يُرجح أن يكون عمر مرموش خيارًا محتملاً في مركز الجناح الأيسر، خلفًا لمحمود تريزيجيه، مع احتمالية أن يحل مروان عطية محل محمد النني في وسط الملعبو يُشير ذلك إلى أنه سيتم تحديد القرار النهائي خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر مع غانا في بطولة أمم أفريقيا 2023.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن:

الرأس الأخضر - 3 نقاط.

منتخب مصر - نقطة واحدة.

منتخب موزمبيق - نقطة واحدة.

منتخب غانا - 0 نقاط