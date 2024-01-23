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تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

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منتخب مصر
الثلاثاء، 23-01-2024 11:53 ص


نجح منتخب مصر في التأهل بشكل رسميا لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل المنتخب الوطني مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، ورفع رصيده إلى ثلاثة نقاط، بعد التعادل في ثلاثة جولات متتالية.

وفي المقابل تعادل منتخب غانا مع موزمبيق بنفس النتيجة، ورفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين.
منافس مصر في الدور التالي:
وأصبح المنتخب الوطني المصري في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.
ويتصدر هذه المجموعة منتخب المغرب برصيد أربعة نقاط، ويليه منتخب الكونغو برصيد نقطتين وبعده زامبيا بنفس الرصيد وأخيرا تنزانيا بنقطة واحدة.
ويواجه منتخب المغرب نظيره زامبيا في الجولة الأخيرة بينما يلتقي الكونغو مع تنزانيا بعد غدا الأربعاء.

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