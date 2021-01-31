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أمير مرتضى منصور يثير الجدل بتغريدة ساخرة

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أمير مرتضى منصور يثير الجدل بتغريدة ساخرة

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أمير مرتضى
 
الأحد، 31-01-2021 03:03 م المصريون

أثار أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقًا، الجدل بين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتغريدة يسخر فيها من عدم إظهار لجنة التحقيق حتى الآن مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة والده مرتضى منصور.
وكتب أمير مرتضى: "أنا كل ده مستني فين المخالفات طب بلاش فين الصفقات".
يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك، تعاقدت ليلة أمس، مع مروان حمدي، مهاجم المقاصة، وسيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري.
وكان أمير مرتضى منصور رحل عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.

 

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