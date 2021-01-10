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«حوار» عمر جابر يتحدث عن عودته للزمالك وخسارة الفارس الأبيض للقب الإفريقي وطموحه مع بيراميدز

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عمر جابر
 
الأحد، 10-01-2021 12:45 م

ابن الزمالك أو ابن «التالتة يمين» بدأ حياته في نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى بازل السويسرى ولكن لم يوفق وكانت أخر تجاربه حتى الأن مع بيراميدز، والذى قدم معه مستويات رائعة جعلته يتواجد في معسكر منتخب مصر بشكل مستمر، إنه عمر جابر الظهير العصري تحدثنا معه في العديد من الأمور فى الحوار التالى:

في البداية ما هي طموحاتك مع بيراميدز؟

طموحاتى لا حدود لها مع بيراميدز في الموسم الجديد خاصة بعد التدعيمات الكبيرة في الموسم الجديد وهدفنا المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

خسارة البطولات بالموسم الماضي هل أدت إلى إحباطكم؟

بالتأكيد كنا رغب في الفوز بالبطولات وخاصة الكونفدرالية ولكن الحظ لم يحالفنا عند واجهنا نهضة بركان على أرضه والتي كان يلعب أيضا النهائي الماضي أمام الزمالك.

كيف رأيت خسارة الزمالك للقب الإفريقي؟

نادي الزمالك فريق كبير وأدى مباراة جيدة أمام الأهلي ولكن الحظ لم يكن بجانبه في تلك المباراة وأتمنى التوفيق له فيما هو قادم من منافسات.

يتردد اسمك بين الحين والأخر بعودتك للزمالك.. موقفك؟

نادي الزمالك بيتي وأتشرف بالانتماء للزمالك ولكن أنا موجود حاليا في نادي بيراميدز وكل المتواجدين يعطوني وضعي بشكل جيدولكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية حدثت حتى الأن بين مسئولي الناديين.

ما هى الأكلة التى تحبها والتي تبتعد عنها؟

أعشق الملوخية ولا أحب الكوسة مطلقا.
 

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