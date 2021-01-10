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بدون راحة اشغال كروية شاقة للزمالك استعدادا للمصري

الزمالك
الزمالك
 
الأحد، 10-01-2021 12:42 م أمير سعد
بقرار من الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ، يخوض اللاعبين مرانهم اليوم الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.
ويخضع الاعبيبن الاساسين لاستشفاء بمران اليوم، خوفا من تعرضهم لإصابة فيما يخوض باقي الاعبيبن مرانهم لرفع معدل اللياقة البدنية.
وحقق الزمالك فوزا كبيرا مساء امس السبت على فريق طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السادسة للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بالتساوي مع النادي الأهلى في عدد النقاط برصيد برصيد 13 نقطة.
 

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