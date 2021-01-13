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«شوبير» يفتح النار على مرتضى منصور ويكشف معلومة خطيرة

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أحمد شوبير ومرتضى منصور
 
الأربعاء، 13-01-2021 03:33 م المصريون

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجومًا على مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، بقيادة مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنهم كانوا يريدون "شو إعلامي" فقط ولا يبحثون على مصلحة الفريق.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:  "الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري غير المسبوق، وهناك هدوء شديد من جانب الإدارة في التعامل مع جميع الملفات وانعكس ذلك على اللاعبين والجهاز الفني".
وتابع: "لا يوجد رئيس نادي يذهب للمران باستمرار من أجل تصدير الضغط للاعبين والمدير الفني، كما منحت الإدارة الحالية للاعبين المستحقات ولذلك أصبح الزمالك ينافس بقوة على الدوري، عكس ما حدث في الموسم الماضي بعد أن فرط في عدد كبير من النقاط وخسر اللقب مبكرًا".
وكشف " شوبير" عن معلومة خطيرة، قائلًا : "الزمالك لديه إدارة قوية لا تبحث عن الشو الإعلامي، وليست مثل المجلس السابق الذي كان يمنح تعليمات للإعلاميين والضيوف بالحديث عنه، ومن لا يفعل ذلك كان يمنع من التواجد في قناة النادي".
 

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