الأحد، 10-01-2021
01:07 م
أمير سعد
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
لاختبار "رابيد تيست
"، قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يأتي ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تلزم الأندية بإجراء "رابيد تيست
" للكشف المبكر عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، قبل أي مباراة في الدوري الممتاز بـ48 ساعة.
ويحتل الزمالك
المركز الثاني بالتساوي مع النادي الأهلى في عدد النقاط برصيد 13.
وحقق الزمالك
فوزا كبيرا مساء أمس على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة احرزهم يوسف اوباما وإمام عاشور هدفين