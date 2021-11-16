رسميًا.. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الخميس

الثلاثاء، 16-11-2021
11:41 ص
كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن مجلس الزمالك
المنتخب والمجمد سيعود
لتولى مقاليد الحكم فى القلعة البيضاء الخميس المقبل على أقصى تقدير.
وقال المصدر وفق- صدى البلد- إن الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة
أوصت بضرورة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لمصلحة مرتضى منصور
ومجلسه بضرورة
إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة
الصادر فى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢ بتجميد المجلس بدعوى
وجود مخالفات مالية تم إحالتها لنيابة الأموال العامة التى لم تصدر قرارا فيها حتى
الآن.
وشدد المصدر على أن مرتضى منصور
تواصل مع وزير الشباب والرياضة
المتواجد فى
الإمارات حاليا لتنفيذ الحكم ومناقشة آليات تسلمه النادى مرة أخرى .
واشترط مرتضى منصور
تشكيل لجنة ثلاثية من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى
للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة لتسلم النادى حتى تكون القرارات التى اتخذت على
مدار العام الماضى مسئولية اللجان التى تولت المهمة.