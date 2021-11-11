الخميس 11 نوفمبر 2021
توقيت مصر 13:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

السعودية توجه رسالة عاجلة لمليوني مواطن ومقيم خوفًا من كارثة

السيسي يصدرًا قرارًا بفصل معاون النيابة «أحمد يوسف»

بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

كارتيرون يعلن رحيله عن الزمالك إذا حدث هذا الأمر

بعد شهر العسل.. سعودية تطلب خلع زوجها والسبب صادم

بـ«البيجامة».. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تثير الجدل.. ماذا تفعل بها الطبيب؟

سيد عبدالحفيظ يتصدر الترند بعد تصريحاته في قناة أبوظبي

«مبسوطة ومروقة».. أول تعليق من «شهد ليو» على تسريب فيديو رقص لها

ADS
 

عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

download
شيكابالا
Native
الخميس، 11-11-2021 11:18 ص


علق الإعلامي أحمد شوبير، على  قرار المحكمة الدولية، بتوقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك،  لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" المحكمة الرياضية، أصدرت حكما، أمس، الأربعاء، بتوقيع غرامة إضافية بقيمة 400 ألف دولار على نادي الزمالك لصالح سبورتنج شبونة، في قضية شيكابالا، بسبب التخلف عن سداد المستحقات المتأخرة".
تابع شوبير:" الدلع اللي كان مدلعه أحد مسؤولي الزمالك السابقين من قبل أحد مسؤولي اتحاد الكرة السابقين، هو اللي وصل الزمالك للمرحلة دي، هما تخيلوا إن التعامل مع اتحاد الفيفا والمحكمة الرياضية، مثل التعامل مع الكرة، لذلك كانوا يتجاهلون أحكام الفيفا والمحكمة الرياضية".
واصل شوبير:" البعض فاكر إن الأمور تسير بهذه السذاجة، وده عيب في تطبيق اللوائح على ناس وناس وناس لا، وهذا الأمر ليس على الزمالك فقط".
أشار :" لكن عندما تذهب إلى الفيفا الأمر يختلف تماما، الزمالك يدفع الثمن الآن، جميع الفرق بنادي الزمالك، حُرمت من القيد هذا الموسم، البعض يفكر نفسه أقوى من القانون".

 

إقرأ ايضا

2020_7_29_1_40_14_566

بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

959

كارتيرون يعلن رحيله عن الزمالك إذا حدث هذا الأمر

20211111014607682

سيد عبدالحفيظ يتصدر الترند بعد تصريحاته في قناة أبوظبي

أخبار متعلقة

أحمد-شوبير-1636285547

شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

2021_3_9_12_36_52_965

تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

Capture

ليست التسريبات.. «موسيماني» يكشف سبب استبعاد كهربا من مباراة القمة

1-1397593

الزمالك يكشف موقف شيكابالا قبل لقاء القمة مع الأهلي

163-145915-alahly-salah-mohsen-zamalek_700x400

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»

مصدر-يكشف-لمصراوي-لماذا-غاب-شيكابالا-ونبيه-عن-معسكر-الزمالك؟-740x470

قرار بإلغاء عقوبة شيكابالا.. تعرف على السبب