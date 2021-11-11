عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

الخميس، 11-11-2021
11:18 ص
علق الإعلامي أحمد شوبير
، على قرار
المحكمة الدولية، بتوقيع عقوبة
جديدة على نادي الزمالك
، لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية
محمود عبد الرازق شيكابالا
قائد الفريق.
وقال شوبير
عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير
:" المحكمة الرياضية، أصدرت
حكما، أمس، الأربعاء، بتوقيع غرامة إضافية بقيمة 400 ألف دولار على نادي الزمالك
لصالح سبورتنج شبونة، في قضية شيكابالا
، بسبب التخلف عن سداد المستحقات المتأخرة".
تابع شوبير
:" الدلع اللي كان مدلعه أحد مسؤولي الزمالك
السابقين من
قبل أحد مسؤولي اتحاد الكرة السابقين، هو اللي وصل الزمالك
للمرحلة دي، هما تخيلوا
إن التعامل مع اتحاد الفيفا والمحكمة الرياضية، مثل التعامل مع الكرة، لذلك كانوا
يتجاهلون أحكام الفيفا والمحكمة الرياضية".
واصل شوبير
:" البعض فاكر إن الأمور تسير بهذه السذاجة، وده عيب في
تطبيق اللوائح على ناس وناس وناس لا، وهذا الأمر ليس على الزمالك
فقط".
أشار :" لكن عندما تذهب إلى الفيفا الأمر يختلف تماما، الزمالك
يدفع
الثمن الآن، جميع الفرق بنادي الزمالك
، حُرمت من القيد هذا الموسم، البعض يفكر
نفسه أقوى من القانون".