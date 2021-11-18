الخميس، 18-11-2021
02:18 م
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، حقيقة توقيع عقوبات على
ثنائي الزمالك
محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، بسبب الفيديو المسرب للثنائي وتعديه
لفظيًا على الحكم محمد عادل
، خلال مبارة الأهلي والزمالك
، ضمن منافسات الجولة الثالثة،
من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5 - 3.
وقال أحمد دياب عبر برنامج “مع شوبير” الإذاعي :" لا
يمكن توقيع عقوبات على أبو جبل أو أشرف بن شرقي بناء على فيديو متداول على موقع التواصل
الإجتماعي، حيث يتم الاعتماد فقط على تقرير حكم
المباراة، والشريط الأصلي للقاء".
وانتشر فيديو مسرب على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام
الماضية، لـ محمد أبو جبل حارس الزمالك
وهو يقول لـ محمد عادل حكم
اللقاء، عقب احتسابه
ركلة جزاء للأهلي :" عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك"، بينما وجه أشرف بن
شرقي لفظا خارجا لحكم
المباراة.