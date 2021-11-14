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وكيل «كارتيرون» يحسم رحيله عن الزمالك

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كارتيرون
Native
الأحد، 14-11-2021 02:09 م

كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.
وأكد حازم فتوح في تصريحات لـ قناة “أون تايم سبورت”، أن كارتيرون لم يتلق أي عروض خلال الفترة الحالية، مشددا على أن كل ما يثار مجرد شائعات هدفها زعزعة استقرار الفريق.
وأضاف أن عقد كارتيرون تم تفعيله مع الزمالك لمدة 3 سنوات، مشددا على أن ما يثار هدفه هدم الفريق حيث أن كارتيرون مستمر مع الزمالك.
وتابع أنه من الممكن أن يطلب كارتيرون خلال الفترة المقبلة تعيين مدرب عام للفريق ولكن عقب تنسيق الأمور مع مجلس إدارة النادي.
وعن يوسف أوباما، فأكد أن اللاعب لم يتلق أي عروض للرحيل، مشددا علي أن اللاعب يرغب في البقاء داخل الفريق خاصة مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بوقف القيد لفترتين لذلك فاللاعب مستمر مع الفريق لحين انتهاء تلك الأزمة.
 

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