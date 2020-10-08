أسوان يضمن البقاء في الدوري بالفوز على حرس الحدود

الخميس، 08-10-2020
10:55 م
المصريون ـ متابعات
ضمن فريق أسوان
البقاء في الدوري
الممتاز بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه حرس الحدود
إلى فوز ثمين بهدفين في المباراة
التي جمعتهما، مساء اليوم /الخميس/، باستاد كلية الشرطة في إطار الجولة ال 32 من الدوري
.
وتقدم حرس الحدود
في الدقيقة السابعة عن طريق أيوب مشارك، ورد أسوان
بهدفين في الشوط الثاني عن طريق اللاعب إبراهيم جلال في الدقيقتين51 و66.
وبهذا الفوز، رفع أسوان
رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود
عند 30 نقطة في المركز السادس عشر ليقترب من مرافقة طنطا وإف سي مصر إلى الدرجة الثانية.