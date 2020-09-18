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مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك

مرتضي منصور
مرتضى منصور
الجمعة، 18-09-2020 11:25 م المصريون ـ متابعات
هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي، عقب الخسارة على يد أسوان بمنافسات الدوري الممتاز اليوم الجمعة.
وصرح مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك، بأن «طارق يحيي جامل بعض اللاعبين وأخطأ في التبديلات التي أجراها».
وواصل: «أتفق مع الاستوديو التحليلي في حديثه عن أخطاء طارق يحيى، واعترف بمجاملته لبعض اللاعبين من قطاع الناشئين، كونه رئيس القطاع».
وأنهى تصريحاته: «أتحدث بكل صراحة لأني أعلم أن طارق يحيى سيرحل وجاء بشكل مؤقت».
 

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