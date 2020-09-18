مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك

الجمعة، 18-09-2020
11:25 م
المصريون ـ متابعات
هاجم مرتضى منصور
، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
، طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي، عقب الخسارة على يد أسوان
بمنافسات الدوري الممتاز اليوم الجمعة.
وصرح مرتضى منصور
في تصريحات لقناة الزمالك
، بأن «طارق يحيي
جامل بعض اللاعبين وأخطأ في التبديلات التي أجراها».
وواصل: «أتفق مع الاستوديو التحليلي في حديثه عن أخطاء طارق يحيى، واعترف بمجاملته لبعض اللاعبين من قطاع الناشئين، كونه رئيس القطاع».
وأنهى تصريحاته: «أتحدث بكل صراحة لأني أعلم أن طارق يحيى سيرحل وجاء بشكل مؤقت».