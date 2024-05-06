الإثنين 06 مايو 2024
توقيت مصر 06:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محكمة مغربية تصدر حكمها على كويتيين تسببوا في موت فتاة أثناء سهرة حمراء

شاهد.. رونالدو يضرب لاعب "الوحدة" ويسقطه أرضاً

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان

خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

رسالة نارية من حسام حسن لـ محمود البنا بعد طرده

بعد طلاقهما.. زوجة نجم الأهلي تخلع الحجاب

تفاعل واسع مع أخر تغريدة نشرها الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود

"ولادة بدون حمل".. إعلان لطبيب نساء يثير الجدل

من هو إبراهيم العرجاني؟

رسالة نارية من حسام حسن لـ محمود البنا بعد طرده

Capture
حسام حسن
الإثنين، 06-05-2024 02:49 ص

 

 

وجه حسام حسن مهاجم فريق سموحة، رسالة إلى حكم مباراة الزمالك، محمود البنا، بعد إشهار الأخير بطاقة حمراء له خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وكتب حسام حسن عبر ستوري حسابه على “إنستجرام”: “أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه، وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس اللي حضرتك شايفه، ومبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والإداري واللاعيبة الرجالة أوي، وإن شاء الله نستمر ونرجع النادي لمكانه الطبيعي”.

 

وشهدت الدقيقة 81 لقطة جدلية تحكيميًّا؛ بعد منح محمود البنا بطاقة صفراء ثانية لحسام حسن، وطرده؛ بداعي ادعاء السقوط في منطقة جزاء الزمالك، قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو؛ من أجل احتساب ضربة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها.

 

وحقق نادي سموحة الفوز على الزمالك بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على استاد برج العرب.

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. رونالدو يضرب لاعب "الوحدة" ويسقطه أرضاً

Capture

خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

Capture

بعد طلاقهما.. زوجة نجم الأهلي تخلع الحجاب