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أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي: «كذّاب»

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موسى ورمضان
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:49 م محمد فضل

هاجم الإعلامي أحمد موسى، رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، مشيرًا إلى  أن خروجه في الإعلام أن الفريق أنفق حوالي مليار جنيه ولكنه لم يحقق أي بطولة تذكر.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلا: « رمضان صبحي لم يحقق شيئا مع فريقه؛ التقييم في النهاية صفر طالما مفيش بطولات»؛ منوها أن كل لاعبي نادي بيراميدز لم يحققوا أي شئ.
وأكد موسى، أن النادي الأهلي لا يمكن أن يقارن بينه وبين أي ناد آخر، وحجم الإعلانات التي يدخل له بأرقام كبيرة، مرددا: « الاهلي ينصع النجوم وعلى جبر كان عايز يجي الأهلي ولو بنص عقده في بيراميدز».
وتابع موسى: « كل التصريحات اللي بيقولها رمضان صبحي كذب والناس كلها عارفه أنه كداب، خلاص بقى بعد ما ساب الأهلي».
 

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